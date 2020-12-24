Cyberpunk 2077 получил ключевое обновление

Студия CD Projekt RED выпустила важное обновление для своей игры Cyberpunk 2077, которое призвано исправить множество багов и убрать критическое ограничение на размер сохранения.

Патч повышает версию игры до 1.06. Самое важное изменение касается глюка с потерей прогресса — ранее игроки выяснили, что если размер файла сохранения превышает 8 МБ, то Cyberpunk 2077 отказывается его загружать.

В результате пользователи теряли предметы и заработанный прогресс в игре. Обновление сняло данное ограничение, однако если файл был поврежден до патча, то устранить ошибку уже не получится, предупреждают разработчики.

Также обновление повысило стабильность и управление памятью для консольных версий Cyberpunk 2077. В результате игра стала реже вылетать на консолях. Наконец, патч исправляет многочисленные баги в квестах.

Ранее компания Sony Interactive Entertainment приняла решение убрать Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, так как стабильность игры на базовых моделях Xbox One и PlayStation 4 оставляла желать лучшего. После патча игра может вернуться в онлайн-магазин.