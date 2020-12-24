НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Cyberpunk 2077 получил ключевое обновление

Источник:
Sibnet.ru
87 0
Фото: Wallpaper Gaming / Public Domain Mark

Студия CD Projekt RED выпустила важное обновление для своей игры Cyberpunk 2077, которое призвано исправить множество багов и убрать критическое ограничение на размер сохранения.

Патч повышает версию игры до 1.06. Самое важное изменение касается глюка с потерей прогресса — ранее игроки выяснили, что если размер файла сохранения превышает 8 МБ, то Cyberpunk 2077 отказывается его загружать.

В результате пользователи теряли предметы и заработанный прогресс в игре. Обновление сняло данное ограничение, однако если файл был поврежден до патча, то устранить ошибку уже не получится, предупреждают разработчики.

Также обновление повысило стабильность и управление памятью для консольных версий Cyberpunk 2077. В результате игра стала реже вылетать на консолях. Наконец, патч исправляет многочисленные баги в квестах.

Ранее компания Sony Interactive Entertainment приняла решение убрать Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, так как стабильность игры на базовых моделях Xbox One и PlayStation 4 оставляла желать лучшего. После патча игра может вернуться в онлайн-магазин.

Еще по теме
Игрок Minecraft побил рекорд живучести
Steam начал грандиозную распродажу игр
Обнаружен самый полезный баг Cyberpunk 2077
Sony отозвала вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «сошьет» Россию инфраструктурно
•
Приостановить авиасообщение со всеми странами призвала Госдума
•
Стоимость яиц за неделю подскочила в России
•
Определены авто с самыми надежными двигателями
Подробности
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Усс признался в дружбе с iPhone
Сибирь 24.12.2020 15:38
Морозы до 45 градусов ударят в Кузбассе
Сибирь 24.12.2020 14:38
Новый сектор «D» появится в Шерегеше
Сибирь 24.12.2020 13:31
Травников сделал 31 декабря выходным для новосибирцев
Сибирь 24.12.2020 13:20
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
27528
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7414
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6182
Свежее обновление Windows 10 «убило» компьютеры
3484
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин «сошьет» Россию инфраструктурно
•
Приостановить авиасообщение со всеми странами призвала Госдума
•
Стоимость яиц за неделю подскочила в России
•
Определены авто с самыми надежными двигателями
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Partizan1996

Предлагаю всех бродячих собак отстреливать, либо ловить и усыплять.

shlidt

Очередная Бестолковая попытка лечить симптомы. При том что причины болезни давно ясны: - Принятие законов...

Uynachalnica

Неусыпная, неустанная и кропотливая забота! На 30% ни, ни! Но на 29 вполне допустимо, причем через каждые...

toyotaluxel

то есть получается, что теперь всё клевета - при любом раскладе?

лачинов

То есть даже немецкая клиника пришла к выводу, что спасли его наши летчики и врачи. А вот Леша их вредителями...