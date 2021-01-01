Спортивный кластер построят в Новосибирске

Уникальный спортивный кластер технических и экстремальных видов спорта появится в районе ТЭЦ-5 в Новосибирске, сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть.

По словам мэра, этот участок не предполагает гражданского строительства, так как он находится в зоне отчуждения ТЭЦ-5. А для использования в качестве спортивной площадки вполне подходит.

«Мы сдавали в аренду участок застройщику, чтобы он построил гоночную трассу – то есть использовал территорию для развития технических видов спорта. Но не получилось – по разным причинам: финансовым, прежде всего. Поэтому мы были вынуждены землю забрать в муниципальную собственность, однако назначение этой территории не изменилось», – сказал Локоть.

Сейчас прорабатывается вопрос создания на этой территории комплекса технических и экстремальных видов спорта. По плану, первый этап – это обустройство трасс для автомобильного, мотоциклетного и велосипедного спорта

Обустройство трасс мотокросса возможно частично вписать в рельеф уже существующей трассы для автокросса. Ее необходимо продлить и привести к стандартам требований всероссийской федерации. Кроме того, участок подходит для велосипедного спорта (ВМХ-кросс): есть возможность обустройства тренировочной трассы и трассы для проведения соревнований.