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Определены авто с самыми надежными двигателями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Автомобили Mitsubishi, Mercedes-Benz и Volkswagen могут похвастаться самыми надежными двигателями, сообщила американская компания CarMD.

Согласно результатам исследования, реже всего датчик «Проверьте двигатель» загорался у моделей Mitsubishi, на второй строчке — машины Mercedes-Benz, на третьей — авто Volkswagen. В десятку вошли транспортные средства Buick, Ford, Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac.

Среди конкретных моделей самый беспроблемный двигатель у Toyota Tacoma 2018 года выпуска. Вторую и третью строчку заняли Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 года. 

В топ-10 попали Honda Accord 2017 года, Toyota Tacoma 2017 года, Hyundai Santa Fe Sport 2018 года, Honda CR-V 2014 года, Ford Explorer 2017 года, Nissan Rogue 2018 года, Toyota Tacoma 2016 года.

CarMD выпускает исследования двигателей с 2011 года. По заявлению компании, это единственный рейтинг, который статистически измеряет неисправности двигателя и затраты на ремонт. В последнем отчете проанализированы данные о транспортных средствах и состоянии более 15,5 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 год.

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