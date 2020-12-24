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«Обратная связь» стал единственным фильмом из РФ в украинском прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Обратная связь»

Фильм «Обратная связь» с «Квартетом И» стал единственным российским фильмом, вышедшим в украинском прокате, сообщил актер Ростислав Хаит.

Новогодняя комедия «Обратная связь» продолжает историю фильма «Громкой связи» (адаптации итальянкой картины «Идеальные незнакомцы»). Но в «Обратной связи» полностью оригинальный сценарий.

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Сюжет трагикомедии разворачивается 31 декабря. Друзья снова собираются в загородном доме, чтобы встретить Новый год и сыграть в очередную игру, которая вскроет проблемы в отношениях.

По словам актера из «Квартета И» Ростислава Хаита, «Обратная связь» — единственный российский фильм, который попал в прокат на Украине. Более того, их «Громкая связь» была последним русским фильмом, показанным в соседней стране.

«Мы очень рады, что спустя почти два года наша вторая картина тоже выходит. Мы с Леонидом Барацем (актер и сценарист фильма) родом из Одессы, и нам приятно, что мы по-прежнему являемся связующей ниточкой между нашими двумя странами», — сказал Хаит изданию «ФАН».

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