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Автомобилистам разрешат снятие наличных в кассах АЗС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автомобилисты смогут снимать наличные на кассах автозаправочных станций «Лукойл» по всей России с 2021 года. Снять деньги можно будет при наличии карты с платежной системой Mastercard, сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Пилотный проект начался в 2020 году на 400-х АЗС в центральных регионах. В начале 2021 года планируется расширение сервиса на всю сеть автозаправочных станций в России. Клиент, оплачивая заправку или товары картой Mastercard на АЗС, может попросить кассира о снятии наличных.

Сумма снятия должна быть кратна 100 рублям, но не может превышать 5 тысяч рублей. Для подтверждения операции потребуется ввести ПИН-код. Условия снятия наличных, а также возможную комиссию при операции, необходимо уточнять в банке, выпустившем карту.

Услуга «Наличные с покупкой» востребована в России: в удаленных районах и населенных пунктах, где мало банкоматов, появляется возможность для снятия наличных. Жителям мегаполисов новая услуга позволяет экономить время.

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