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«Томский маньяк» предстанет перед судом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело «маньяка из Стрежевого» Валентина Березницкого передано в суд, сообщила в четверг прокуратура Томской области.

Березницкого задержали осенью 2019 года по подозрению в серии изнасилований в городе Стрежевом. Раньше подозреваемый служил в уголовном розыске. Нападения на женщин по ночам в Стрежевом начались в 2004 году и происходили более 12 лет. За это время насильник не попал в объективы камер наблюдения, никто из жертв не видел его лица. Установить вероятного маньяка удалось по ДНК.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд Томской области», – говорится в сообщении.

Ранее представитель следствия сообщал Sibnet.ru, что Березницкий прошел психолого-психиатрическую экспертизу, его признали вменяемым.

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