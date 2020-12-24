Опубликованы фото с будущего финала «Ледникового периода»

Фигуристки Елена Исинбаева и Алина Загитова выступят в финале «Ледникового периода», выпуск покажут на Первом канале 26 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

В финале «Ледникового периода» участники покажут свои лучшие номера. Оксана Домнина и Вольф Черни сделали ставку на Уитни Хьюстон и ее хит всех времен «I will always love you». Мария Луговая и Повилас Ванагас выбрали знаменитую композицию Эдит Пиаф «Padam Padam». Маша Петрова и Дмитрий Сычев решили повторить романтическую «Песню о любви» из фильма «Гардемарины, вперед!» Регина Тодоренко и Роман Костомаров еще раз покажут бесподобный номер под «Тропы» Пелагеи, а Ольга Кузьмина и Александр Энберт зажгут под «Буги-вуги» группы «Секрет».

В финальном выпуске ведущая проекта и фигуристка Алина Загитова отложит микрофон, чтобы показать участникам высший класс. Специально для финального выпуска олимпийская чемпионка подготовила сольный номер.

Еще одним сюрпризом для зрителей станет выступление Елены Исинбаевой. Судить ее выступление будет самое предвзятое жюри в мире – те участники «Ледникового периода», которые чаще других страдали от низких оценок и обидных замечаний Елены Исинбаевой.

Финальный эфир «Ледникового периода» покажут 26 декабря в 19.45 на Первом канале.