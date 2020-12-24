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Стая собак напала на школьницу в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стая собак напала на девочку во дворе школы в Красноярске, ее удалось отбить от зверей, следователи начали проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Девятилетняя школьница попала в больницу после нападения стаи бездомных собак во дворе школы №31 в Красноярске. На помощь ребенку пришла сотрудница Дома ребенка, услышавшая крики о помощи, и сумевшая отбить девочку от агрессивных животных. Следователи организовали проверку по данному факту.

В Бурятии усыпят собак, которые напали на 20-летнюю девушку в поселке Забайкальский, повалили ее на землю и начали рвать зубами. Прохожие отогнали животных, и вызвали «скорую». Пострадавшая попала в реанимацию в тяжелом состоянии с рваными ранами тела, головы и рук и ног. Сильнее всего пострадало лицо девушки.

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