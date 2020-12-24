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«Дом-2» вернется на ТВ в феврале 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Дом-2»

Финальный выпуск реалити-шоу «Дом-2» выйдет на ТНТ 30 декабря, но уже с 15 февраля съемки проекта возобновятся на другом канале.

О покупке прав на показ «Дома-2» сообщал телеканал Триколор. Также велись переговоры с каналом СТС. По информации источника, еще не решено, где именно зрители увидят реали-шоу.

«Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала «Дом-2», где жизнь "клевых ребят" будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн», — рассказал «СтарХиту»источник.

Шоу «Дом-2» выходит на экраны с мая 2004 года. В декабре этого года стало известно о закрытии проекта. 30 декабря зрители увидят финал проекта на ТНТ.

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