Развеян миф о различающих автономера спутниках

Самые современные космические спутники не способны разглядеть номерные знаки автомобилей, как это показывают в фильмах, рассказала генеральный директор коммерческого оператора «Роскосмоса» по космической съемке компании «Терра Тех» Милана Элердова.

Миф о том, что космические аппараты могут вести съемку в любых условиях и различать с орбиты любые детали, включая модель и номер машины, текст в газете и тому подобное, получил распространение благодаря голливудским фильмам.

«Самое лучшее разрешение по состоянию на текущий день будет у планируемых к запуску в 2021 году космических аппаратов проекта Legion компании Maxar. Это 29 сантиметров на пиксель. Номеров машин при таком разрешении не разглядеть, но можно будет увидеть отдельные деревья, определить тип машины, разглядеть в виде отдельных точек скопления людей на пляжах и площадях», — цитирует РИА Новости Элердову.

При этом, пояснила Элердова, такие снимки сверхвысокого разрешения являются самыми дорогими — от 10 центов за 1 квадратный километр съемки, и, соответственно, самыми прибыльными для операторов спутников.