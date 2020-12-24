Ветеринары в Бурятии усыпят растерзавших девушку собак

Ветеринары
поймали собак, растерзавших во вторник 20-летнюю девушку в поселке Забайкальский
в Улан-Удэ. Всех животных усыпят, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
Свора собак в среду напала на 20-летнюю девушку в поселке Забайкальский, повалили ее на землю и начали рвать зубами. Прохожие отогнали животных, и вызвали «скорую». Пострадавшая попала в реанимацию в тяжелом состоянии с рваными ранами тела, головы и рук и ног. Сильнее всего пострадало лицо девушки.
«Мы приняли решение усилить в поселке контроль, провести
подворовой обход, разъяснительную работу, чтобы собак держали на привязи.
Компания, которая работает в рамках регулирования численности безнадзорных
домашних животных, сегодня отловила 10 собак. Тех, которые, по описанию, напали
на девушку», — сообщил начальник управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.
Специалисты решили усыпить собак, провести лабораторные исследования и определить, больны ли они бешенством. Это позволит своевременно назначить лечение пострадавшей.
В 2020 году в России вступил в силу закон, запрещающий убивать бездомных животных. Компании, занимающиеся отловом, обязаны ловить их, стерилизовать, ставить прививки и отпускать обратно. Если собака проявила агрессию — содержать ее в приюте всю жизнь.
Финансировать лечение, вакцинацию, стерилизацию и содержание животных должны из средств областных и местных бюджетов. В течение года многие представители власти из разных регионов России заявляли, что и в без того дефицитной казне не хватает денег на дорогостоящие процедуры для всех бездомных собак.