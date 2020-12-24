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Ветеринары в Бурятии усыпят растерзавших девушку собак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ветеринары поймали собак, растерзавших во вторник 20-летнюю девушку в поселке Забайкальский в Улан-Удэ. Всех животных усыпят, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

Свора собак в среду напала на 20-летнюю девушку в поселке Забайкальский, повалили ее на землю и начали рвать зубами. Прохожие отогнали животных, и вызвали «скорую». Пострадавшая попала в реанимацию в тяжелом состоянии с рваными ранами тела, головы и рук и ног. Сильнее всего пострадало лицо девушки.

«Мы приняли решение усилить в поселке контроль, провести подворовой обход, разъяснительную работу, чтобы собак держали на привязи. Компания, которая работает в рамках регулирования численности безнадзорных домашних животных, сегодня отловила 10 собак. Тех, которые, по описанию, напали на девушку», — сообщил начальник управления ветеринарии Эрдэм Сангадиев.

Специалисты решили усыпить собак, провести лабораторные исследования и определить, больны ли они бешенством. Это позволит своевременно назначить лечение пострадавшей. 

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В 2020 году в России вступил в силу закон, запрещающий убивать бездомных животных. Компании, занимающиеся отловом, обязаны ловить их, стерилизовать, ставить прививки и отпускать обратно. Если собака проявила агрессию — содержать ее в приюте всю жизнь. 

Финансировать лечение, вакцинацию, стерилизацию и содержание животных должны из средств областных и местных бюджетов. В течение года многие представители власти из разных регионов России заявляли, что и в без того дефицитной казне не хватает денег на дорогостоящие процедуры для всех бездомных собак.

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Топ комментариев

Partizan1996

Предлагаю всех бродячих собак отстреливать, либо ловить и усыплять.

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

shlidt

Очередная Бестолковая попытка лечить симптомы. При том что причины болезни давно ясны: - Принятие законов...

toyotaluxel

то есть получается, что теперь всё клевета - при любом раскладе?

Uynachalnica

Неусыпная, неустанная и кропотливая забота! На 30% ни, ни! Но на 29 вполне допустимо, причем через каждые...