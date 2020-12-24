США провалили испытания «супер‑пупер ракеты»

Попытка США запустить первую экспериментальную ракету с концепцией гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) не удалась. Это оружие президент Дональд Трамп называл «супер-пупер ракетой», которая будет страшнее российской.

ВВС и DARPA (управление перспективных исследовательских проектов минобороны) должны были запустить гиперзвуковую ракету HAWC на прошлой неделе.

«Уверяю вас, вы бы слышали об этом, если бы было что праздновать. Это не проблема, связанная с конструкцией. Это глупые ошибки», — цитирует издание Air Force Magazine источник, знакомый с программой.

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По словам собеседника издания, испытатели подняли самолет телеметрии и очистили испытательную площадку, но ракета не была выпущена с базового корабля B-52. Точная природа проблемы не разглашается, но источники предполагают, что были «основные ошибки», связанные с механикой теста.

Не уточняется, когда планируются следующие испытания, но этого точно не случится до конца декабря.

Будущая гиперзвуковая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon сможет развивать скорость в 6,5–8 Махов и будет способен за 10–12 минут поразить цель на расстоянии в 1,6 тысячи километров. В середине мая президент Трамп сообщил о разработке ракеты, которая будет в 17 раз быстрее ныне существующих. Он назвал ее «самым великим оружием, когда-либо созданным человеком» или «супер-пупер ракетой».