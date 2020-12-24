Би-2 выпустили клип на саундтрек к сериалу «Пассажиры»

Группа Би-2 исполнила заглавную тему к сериалу «Пассажиру» с Кириллом Кяро, саундтрек называется «Того что нет».

Клип на песню «Того что нет» состоит из кадров сериала «Пассажиры» соединенных с кадрами группы «Би-2». В финале клипа музыканты подходят к такси с Кириллом Кяро, но тот отрицательно качает головой, говоря, что их время умирать еще не пришло.

По сюжету сериала, персонаж Кяро — водитель необычного такси, он перевозит души умерших людей. К нему попадают только те, кто не перед смертью не успел завершить какие-то дела и признаться в себе в чем-либо.

Сериал «Пассажиры» выйдет с 24 декабря на START. Режиссером проекта выступил Карен Оганесян.