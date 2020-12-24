Новосибирская полиция показала видео погони со стрельбой

ГУ МВД по Новосибирской области опубликовало видео погони за угонщиками из Омска, по машине пришлось открыть стрельбу.

Двое омичей угнали Land Cruiser, чтобы произвести впечатление на девушку и свозить ее в новосибирский зоопарк. На 1328 километре автодороги «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области сотрудники ДПС заметили внедорожник, сказали водителю остановиться.

Водитель, увеличивая скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Правоохранители на патрульном автомобиле организовали преследование, а потом к ним присоединился экипаж еще один экипаж ДПС.

Уходя от преследования, нарушитель несколько раз съезжал с дороги, возвращался обратно, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения.

После предупредительного выстрела, автоинспектор четыре раза выстрелил по задним колесам преследуемой машины. Несмотря на повреждение колеса, водитель не останавливался. Он съехал с трассы в поле, где проехал еще около 4 километров. Вышедшие из машины после остановки водитель и два пассажира попытались убежать.

За рулем угнанной иномарки находился ранее судимый, в том числе за угон, 20-летний житель Амурской области. Нарушитель и пассажиры – 20-летний уроженец Амурской области и 18-летняя жительница Омской области, а также автомобиль переданы сотрудникам полиции города Омска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (угон), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его земляк находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.