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Новосибирская полиция показала видео погони со стрельбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

ГУ МВД по Новосибирской области опубликовало видео погони за угонщиками из Омска, по машине пришлось открыть стрельбу.

Двое омичей угнали Land Cruiser, чтобы произвести впечатление на девушку и свозить ее в новосибирский зоопарк. На 1328 километре автодороги «Иртыш» в Чулымском районе Новосибирской области сотрудники ДПС заметили внедорожник, сказали водителю остановиться. 

Водитель, увеличивая скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Правоохранители на патрульном автомобиле организовали преследование, а потом к ним присоединился экипаж еще один экипаж ДПС.

Уходя от преследования, нарушитель несколько раз съезжал с дороги, возвращался обратно, выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, угрожающие жизни и здоровью других участников дорожного движения.

После предупредительного выстрела, автоинспектор четыре раза выстрелил по задним колесам преследуемой машины. Несмотря на повреждение колеса, водитель не останавливался. Он съехал с трассы в поле, где проехал еще около 4 километров. Вышедшие из машины после остановки водитель и два пассажира попытались убежать.

За рулем угнанной иномарки находился ранее судимый, в том числе за угон, 20-летний житель Амурской области. Нарушитель и пассажиры – 20-летний уроженец Амурской области и 18-летняя жительница Омской области, а также автомобиль переданы сотрудникам полиции города Омска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (угон), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его земляк находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Топ комментариев

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