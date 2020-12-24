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Адвокаты Кляйна узнали о возбуждении дела из СМИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Второе уголовное дело возбудили в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Защитники градоначальника заявили, что не получали никакого постановления.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По версии следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво». В среду стало известно о новом уголовном деле по той же статье, связанным с незаконным выделением земельного участка дочери Кляйна.

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«Мы с удивлением узнаем о принятии таких решений через средства массовой информации, а не в установленном законом порядке. До настоящего времени какие-либо уведомления по этому поводу ни самому Кляйну, ни его защитникам не поступали, содержание постановления нам не известно. Уже это наталкивает на мысль, что это скорее очередной пиар-ход перед продлением срока содержания Кляйна», – написали адвокаты мэра в своем Telegram-канале.

Оба уголовных дела Кляйна соединены в одно производство. Адвокаты добавили, что состояние здоровья Кляйна в СИЗО ухудшилось, поэтому оставлять его под стражей не стоит.

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