Адвокаты Кляйна узнали о возбуждении дела из СМИ

Второе уголовное дело возбудили в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Защитники градоначальника заявили, что не получали никакого постановления.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По версии следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво». В среду стало известно о новом уголовном деле по той же статье, связанным с незаконным выделением земельного участка дочери Кляйна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Адвокаты Кляйна ответили на расследование Петрова

«Мы с удивлением узнаем о принятии таких решений через средства массовой информации, а не в установленном законом порядке. До настоящего времени какие-либо уведомления по этому поводу ни самому Кляйну, ни его защитникам не поступали, содержание постановления нам не известно. Уже это наталкивает на мысль, что это скорее очередной пиар-ход перед продлением срока содержания Кляйна», – написали адвокаты мэра в своем Telegram-канале.

Оба уголовных дела Кляйна соединены в одно производство. Адвокаты добавили, что состояние здоровья Кляйна в СИЗО ухудшилось, поэтому оставлять его под стражей не стоит.