Новосибирские депутаты потребовали расследовать отравление Навального

Новосибирские депутаты Горсовета составили обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального, сообщил член Горсовета Сергей Бойко.

«В Новосибирске 10 депутатов подписали письмо о том, что: зачем в Томске отравили Навального, Бастрыкин, возбуждай уголовное дело», – сказал депутат в эфире своего Youtube-шоу «Бойко о главном», продемонстрировав документ.

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Ранее семь депутатов Думы Томска – сторонников Навального – также подписали заявление в СК РФ с требованием возбудить дело об отравлении политика.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в состоянии комы. Через несколько дней политика увезли в Германию, где власти заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Оппозиционер уже чувствует себя хорошо, он выпустил расследование, где назвал имена «отравителей» – сотрудников ФСБ.