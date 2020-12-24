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Ученые предсказали катастрофическое падение уровня Каспийского моря

Источник:
РИА Новости
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Снимок Каспийского моря из космоса
Фото: © NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web

Немецкие и голландских исследователей считают, что уровень воды в Каспийском море к 2100 году будет на 9-18 метров ниже, чем сейчас — это приведет к колоссальным проблемам в экологии, экономике и политической стабильности региона.

Согласно расчетам ученых, снижение ускорится в ближайшие десятилетия и к 2100 году уровень моря упадет на 9-18 метров, а площадь морского бассейна сократится на 23-34%.

«Для сравнения, если уровень Северного моря упадет на два или три метра, доступ к таким портам, как Роттердам, Гамбург и Лондон, будет затруднен. Рыбацкие суда и контейнерные гиганты столкнутся с трудностями, а все страны региона — с огромными проблемами», — приводит РИА Новости слова голландского геолога Франка Весселинга.

Здесь же речь, по его словам, идет о снижении не менее чем на девять метров, в лучшем случае. В худшем случае перепад составит восемнадцать метров, и Каспийское море потеряет более трети своей площади

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Уровень замкнутых водоемов, таких как Каспийское море, по словам ученых, определяется тонким балансом между выпадением осадков и стоками, с одной стороны, и испарением с поверхности озера — с другой.

В случае с Каспийским морем падение уровня воды они объясняют усиленным испарением и потерей морского льда в зимний период. Эти процессы связаны с общим повышением засушливости в Средиземноморско-Среднеазиатском регионе.

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