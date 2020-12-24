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Стоимость яиц за неделю подскочила в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость куриных яиц в среднем по России выросла на 3,2% за неделю с 15 по 21 декабря 2020 года, сообщается в материалах Росстата. На прошедшей неделе цены на яйца поднялись на 4%, сообщает Росстат.

В 25 регионах России цены на яйца выросли на 4,5-10,7%, в 34 регионах страны продукт — на 2,3-4,4%, в 18 регионах — на 0,1-1,9%. В шести регионах цены не изменились, а в Мордовии и Хакасии — снизились на 0,7% и 0,4% соответственно.

Ранее в Росстате сообщили, что с 1 по 7 декабря продукт подорожал на 3,2%, а за следующую неделю стоимость выросла на 4%.

Стоимость куриных яиц в России в ноябре 2020 года выросла на 7,09%. Наибольший рост цен наблюдался в Самарской области и Удмуртской республике — на 14,5% и 15,9% соответственно. В 14 субъектах России яйца подорожали на 10,1% и более. Только в Камчатском крае продукт подешевел на 1,9%.

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