США подготовили против России санкции за Навального

Власти Соединенные Штаты разработали санкции против России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, но не ввели их из-за позиции президента США Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

По версии двух источников телеканала CNN, «были подготовлены возможные санкции США» против России. Их официальное введение потребовало бы согласия президента США Дональда Трампа. Но «он не обвинил россиян в отравлении Навального», приводит ТАСС информацию телеканала.

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Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».

По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Москва многократна заявляла о готовности к всестороннему взаимодействию с Германией. Кремль отмечал, что что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.