Алтай получит десятки тысяч доз вакцины от COVID-19

Порядка 94 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит до конца зимы в Алтайский край, сообщил журналистам губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции.

Как уточняют власти региона, в вакцинация от COVID-19 в крае уже проводится, на первом этапе привиты работники здравоохранения, образования, социальной защиты. В дальнейшем охватят другие категории граждан.

«Вакцина нам поступает бесплатно. Она распределяется федеральным министерством здравоохранения. В течении двух месяцев – январь, февраль – должно в край поступить еще 94 тысячи доз вакцин», – сказал Томенко.

Уточняется, что в крае имеются мощности для одномоментного хранения вакцины «Спутник-V». Для проведения вакцинации людей из отдаленных сел будут привозить специально.