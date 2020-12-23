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Алтай получит десятки тысяч доз вакцины от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Порядка 94 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит до конца зимы в Алтайский край, сообщил журналистам губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции.

Как уточняют власти региона, в вакцинация от COVID-19 в крае уже проводится, на первом этапе привиты работники здравоохранения, образования, социальной защиты. В дальнейшем охватят другие категории граждан.

«Вакцина нам поступает бесплатно. Она распределяется федеральным министерством здравоохранения. В течении двух месяцев – январь, февраль – должно в край поступить еще 94 тысячи доз вакцин», – сказал Томенко.

Уточняется, что в крае имеются мощности для одномоментного хранения вакцины «Спутник-V». Для проведения вакцинации людей из отдаленных сел будут привозить специально.

Тема: Распространение коронавируса
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Алтайский край #Здоровье #Новости COVID19
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Алтай получит десятки тысяч доз вакцины от COVID-19
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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Partizan1996

Предлагаю всех бродячих собак отстреливать, либо ловить и усыплять.

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

Uynachalnica

Неусыпная, неустанная и кропотливая забота! На 30% ни, ни! Но на 29 вполне допустимо, причем через каждые...

toyotaluxel

то есть получается, что теперь всё клевета - при любом раскладе?