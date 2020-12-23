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Возраст молодежи повысили до 35 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон о молодежной политике, который повышает возраст российской молодежи до 35 лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По действующим законам к молодежи принято относить россиян в возрасте от 14 до 30 лет. Расширение границ позволит людям до 35 лет рассчитывать на господдержку, предусмотренную для молодых семей.

Теперь критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Это требуется для единого подхода государства к работе с данной группой граждан.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.