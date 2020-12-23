Возраст молодежи повысили до 35 лет

Госдума приняла в третьем чтении закон о молодежной политике, который повышает возраст российской молодежи до 35 лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По действующим законам к молодежи принято относить россиян в возрасте от 14 до 30 лет. Расширение границ позволит людям до 35 лет рассчитывать на господдержку, предусмотренную для молодых семей.

Теперь критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Это требуется для единого подхода государства к работе с данной группой граждан.