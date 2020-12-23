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Новосибирск сковали пробки в 10 баллов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Яндекс.Карты

Новосибирск в среду встал в десятибалльные пробки, в городе весь день идет снегопад.

В среду в Новосибирск с 17.00 сковали десятибалльные пробки. Особенно напряженное движение наблюдается на улице Большевистская, Ватутина, Петухова, Богдана Хмельницкого. 

Такие пробки часто возникают в Новосибирске в предновогодние недели, когда вечером жители едут по торговым центрам и магазинам.

В городе весь день падает снег, это затрудняет видимость. По данным мэрии, уборка снега идет в круглосуточном режиме.

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