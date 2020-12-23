Новосибирск сковали пробки в 10 баллов

Новосибирск в среду встал в десятибалльные пробки, в городе весь день идет снегопад.

В среду в Новосибирск с 17.00 сковали десятибалльные пробки. Особенно напряженное движение наблюдается на улице Большевистская, Ватутина, Петухова, Богдана Хмельницкого.

Такие пробки часто возникают в Новосибирске в предновогодние недели, когда вечером жители едут по торговым центрам и магазинам.

В городе весь день падает снег, это затрудняет видимость. По данным мэрии, уборка снега идет в круглосуточном режиме.