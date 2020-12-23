Далекая галактика «подмигнула» землянам

Космический телескоп Hubble запечатлел галактику NGC 5468, которая находится от Земли более чем в 130 миллионах световых лет. Эта галактика известна наличием сверхновых звезд, которые резко увеличивают яркость, а потом относительно медленно затухают, будто «подмигивая».

При одном типе сверхновых массивная звезда истощает топливо в конце своего жизненного цикла, резко сжимается и взрывается. В двойной системе плотный белый карлик сливается со звездой-компаньоном, в результате чего происходит мощный взрыв.

NGC 5468 предоставила ученым богатый материал для наблюдения таких «подмигивающих» звезд. Так, в последние 20 лет астрономы смогли проследить за сверхновыми обоих типов, которые проходили финальный стадии своей эволюции.

В частности, исследователи открыли сверхновые SN 1999cp, SN 2002cr, SN2002ed, SN2005P и SN2018dfg. Отмечается, что результаты наблюдений позволят ученым лучше понять процессы, происходящие внутри звезд.