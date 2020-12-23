Похолодание до -39 придет в Новосибирск

Мэрия предупредила жителей Новосибирска о предстоящем похолодании, температура в ночные часы будет опускаться до 39 градусов ниже нуля.

«Ночью и днем (в четверг) 24 декабря на территории города Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеоусловия: снег, поземка, ухудшение видимости при осадках до 1-2 километров, местами до 500 метров и менее, на дорогах – снежные заносы, гололедица», – говорится в сообщении.

В четверг еще будет тепло: ночью 10-12, днем 5-7 градусов ниже нуля. В ночь на пятницу температура опустится до 23-25, днем будет 21-23 градусов мороза.

В ночь на субботу ожидается похолодание до 33-35, местами до 37-39 градусов мороза. Такая же температура будет в дневные часы.