Игрок Minecraft побил рекорд живучести

Пользователь Luke TheNotable установил рекорд по количеству проведенных дней в режиме выживания в Minecraft на хардкорной сложности. Игрок провел на сервере 2 тысячи дней, опубликовав видео с приключениями на YouTube.

В процессе выживания игрок использовал любые возможности, чтобы не умереть. В частности, он построил множество ферм для добычи ресурсов и наладил регулярную торговлю с жителями деревни.

Кроме этого, пользователь лечил персонажей от болезней, чтобы сделки с ними были более выгодными. За несколько дней ролик с выживанием в мире Minecraft собрал более 20 миллионов просмотров.

Игрок отметил, что собирается продолжить выживание до тех пор, пока не умрет. На хардкорном уровне сложности даже единственная смерть считается поражением. До сих пор никому не удавалось продержаться в таком режиме столько времени.