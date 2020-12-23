НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игрок Minecraft побил рекорд живучести

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Фото: downloadsource.fr / Attribution License

Пользователь Luke TheNotable установил рекорд по количеству проведенных дней в режиме выживания в Minecraft на хардкорной сложности. Игрок провел на сервере 2 тысячи дней, опубликовав видео с приключениями на YouTube.

В процессе выживания игрок использовал любые возможности, чтобы не умереть. В частности, он построил множество ферм для добычи ресурсов и наладил регулярную торговлю с жителями деревни.

Кроме этого, пользователь лечил персонажей от болезней, чтобы сделки с ними были более выгодными. За несколько дней ролик с выживанием в мире Minecraft собрал более 20 миллионов просмотров.

Игрок отметил, что собирается продолжить выживание до тех пор, пока не умрет. На хардкорном уровне сложности даже единственная смерть считается поражением. До сих пор никому не удавалось продержаться в таком режиме столько времени.

Еще по теме
Steam начал грандиозную распродажу игр
Обнаружен самый полезный баг Cyberpunk 2077
Sony отозвала вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
Илон Маск оценил Cyberpunk 2077
смотреть все
Игры #Экшены
КАРТИНА ДНЯ
•
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
•
Опубликован полный отчет лечения Навального
•
Блокирование улиц стало уголовным преступлением
•
Возраст молодежи повысили до 35 лет
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирск сковали пробки в 10 баллов
Сибирь 23.12.2020 18:04
СК раскрыл подробности второго дела Кляйна
Сибирь 23.12.2020 17:48
Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на новосибирской трассе
Сибирь 23.12.2020 17:34
Сноубордист с парашютом влетел в дерево в Шерегеше
Сибирь 23.12.2020 17:28
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
21414
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7140
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
5980
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4827
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
•
Опубликован полный отчет лечения Навального
•
Блокирование улиц стало уголовным преступлением
•
Возраст молодежи повысили до 35 лет
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета новогодних украшений. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.