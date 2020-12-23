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Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за клевету — теперь за распространение ложной порочащей информации грозит лишение свободы.

Принятый закон предполагает внесение поправок в статью 128.1 УК РФ (клевета). Ранее клевета не каралась лишением свободы, максимальное наказание было 480 часов обязательных работ. В новом документе прописаны следующие санкции:

- за клевету в интернете — до 2 лет колонии или до 1 млн рублей штрафа;

- за клевету о том, что человек болен опасным для окружающих заболеванием — до 4 лет колонии или 3 млн рублей штрафа;

- за клевету о том, что человек совершил преступление сексуального характера — до 5 лет или 5 миллионов рублей штрафа;

- за клевету с использованием своего служебного положения — до 3 лет или 2 миллионов рублей штрафа.

В пояснительной записке говорилось, что через интернет распространяется много информации, но многие сайты не зарегистрированы как СМИ, несмотря на аудиторию, превосходящую по охвату «традиционные средства массовой информации». Уголовная ответственность может быть установлена за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе «индивидуально неопределенных».

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