Производство новосибирских самоочищающихся тканей запустят в 2021 году

Новосибирская технология производства самоочищающихся под воздействием солнечного света тканей, которые предназначены для медицинской одежды и масок, будет внедрена в 2021 году, сообщает пресс-служба Института катализа СО РАН.

Разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц. Перспектива их применения — производство масок, защитных костюмов, медицинской одежды.

«Мы выходим на подписание первого лицензионного соглашения между НОЦ ИНХИТ и московской компанией, работающей в области разработки и производства каталитических систем для очистки воздуха... Компания займется наладкой производства этой ткани в 2021 году», — сказал директор центра «Институт химических технологий» НГУ Денис Козлов.

Ученые Новосибирского государственного медицинского университета исследуют и сертифицируют материал, подтвердят его дезинфицирующие свойства. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и последующих продаж.