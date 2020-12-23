НАВЕРХ

Производство новосибирских самоочищающихся тканей запустят в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
182 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирская технология производства самоочищающихся под воздействием солнечного света тканей, которые предназначены для медицинской одежды и масок, будет внедрена в 2021 году, сообщает пресс-служба Института катализа СО РАН.

Разработанные сибирскими учеными материалы пропитаны наночастицами диоксида титана. Под воздействием искусственного ультрафиолетового или солнечного света эти ткани (хлопковые или на основе полиэфира) самостоятельно очищаются от бактерий и вирусных частиц. Перспектива их применения — производство масок, защитных костюмов, медицинской одежды.

«Мы выходим на подписание первого лицензионного соглашения между НОЦ ИНХИТ и московской компанией, работающей в области разработки и производства каталитических систем для очистки воздуха... Компания займется наладкой производства этой ткани в 2021 году», — сказал директор центра «Институт химических технологий» НГУ Денис Козлов.

Ученые Новосибирского государственного медицинского университета исследуют и сертифицируют материал, подтвердят его дезинфицирующие свойства. Часть данных была получена ранее, но сертификация необходима для запуска производства и последующих продаж.


Еще по теме
Генетик спрогнозировал, насколько увеличится продолжительность жизни
Экспериментальный прибор будет лечить обморожения в томской больнице
Золотодобытчики нашли мумию древнего волка
Новый вид бабочек нашли на Алтае
смотреть все
Новосибирск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия направила военных в Африку
•
Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету
•
Куплю-продажу авто с пробегом организуют на «Госуслугах»
•
Генетик спрогнозировал, насколько увеличится продолжительность жизни
Подробности
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК раскрыл подробности второго дела Кляйна
Сибирь 23.12.2020 17:48
Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на новосибирской трассе
Сибирь 23.12.2020 17:34
Сноубордист с парашютом влетел в дерево в Шерегеше
Сибирь 23.12.2020 17:28
Похолодание до -39 придет в Новосибирск
Сибирь 23.12.2020 17:12
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
19798
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7054
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
5904
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4787
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия направила военных в Африку
•
Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету
•
Куплю-продажу авто с пробегом организуют на «Госуслугах»
•
Генетик спрогнозировал, насколько увеличится продолжительность жизни
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета новогодних украшений. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.