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Центр реабилитации «Спарта» обвинили в издевательствах над наркоманами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи задержали двух руководителей центра реабилитации для наркозависимых «Спарта», над пациентами издевались, их лишали сна, били, обливали холодной водой зимой, сообщает СУ СК по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 31-летний и 39-летний подозреваемые в период с 2015-го по 2017 год в селе Талое Ирбейского района организовали реабилитационный центр для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью «Спарта».

Пациентов били, ограничивали их в еде и лишали сна, обливали их холодной водой на улице, в том числе зиме. Потерпевшими по уголовному делу признаны 19 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Им грозит до семи лет лишения свободы.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.