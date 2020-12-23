Центр реабилитации «Спарта» обвинили в издевательствах над наркоманами

Следователи задержали двух руководителей центра реабилитации для наркозависимых «Спарта», над пациентами издевались, их лишали сна, били, обливали холодной водой зимой, сообщает СУ СК по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 31-летний и 39-летний подозреваемые в период с 2015-го по 2017 год в селе Талое Ирбейского района организовали реабилитационный центр для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью «Спарта».

Пациентов били, ограничивали их в еде и лишали сна, обливали их холодной водой на улице, в том числе зиме. Потерпевшими по уголовному делу признаны 19 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Им грозит до семи лет лишения свободы.