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Жители Новосибирска останутся дома на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подавляющее большинство жителей Новосибирска останутся дома на Новый год, остальные разбредутся по гостям и небольшое количество сибиряков отправятся в путешествие, сообщила Sibnet.ru пресс-служба РГС Банка.

Новый год для большинства жителей Новосибирска станет по-настоящему семейным торжеством: 81% респондентов собираются провести зимние праздники дома, в кругу своих близких.

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Второй по популярности ответ (9%) — провести праздник в гостях, 4% респондентов планируют уехать за город. Только 5% выбрали поездку за границу. А в путешествие по России готовы отправиться не более 1% опрошенных.

Вообще, по данным исследования банка «Открытие», заядлые новогодние домоседы сосредоточились на Дальнем Востоке (70%) и в Сибири (68%). В Москве и Московской области оставаться дома на новогодние праздники планируют лишь 48%, а на Урале 49%.

Отправиться на Новый год на малую Родину, чтобы проведать родных и близких, хотят 11% россиян. Часто такой вариант выбирали жители Урала, а также Московского региона и Северного Кавказа.

Россиян, собирающихся в праздник на дачи, немного — только 7% опрошенных проведут новогодние каникулы на даче. Еще 2% намерены отправиться на горнолыжные курорты страны.

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