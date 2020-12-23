Полицейский на Алтае свел счеты с жизнью

Сотрудник полиции в Алтайском крае свел счеты с жизнью, сообщил источник в силовых структурах региона.

Местные СМИ сообщили, что тело сотрудника полиции обнаружили в отделе в Рубцовске. Якобы его подозревали в совершении служебного подлога.

«Информация подтверждается», – сообщила агентству ТАСС представитель управления МВД по Алтайскому краю.

По данным КП, мужчина оставил предсмертную записку. Уточняется, что через три дня его якобы должны были уволить из органов по выслуге лет – за месяц до смерти мужчина подал соответствующий рапорт.

Приятель погибшего сообщил изданию, что проверка в отношении того началась после того, как полицейский допустил

рассказал, что никакого уголовного дела не было, он «допустил «фальсификацию» при административном делопроизводстве». Якобы в отделе кадров ему объявили, что уволят по отрицательным мотивам. Погибшего характеризуют как очень доброго и отзывчивого, ответственного человека.