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Генетик спрогнозировал, насколько увеличится продолжительность жизни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Человечество может продлить жизнь примерно на 10 лет, если победит все болезни, генная инженерия уже позволила людям жить на 30 лет дольше, сообщил молекулярный генетик Сергей Киселев.

В начале XX века продолжительность жизни составляла в среднем 50 лет. Сейчас в развитых странах насчитывают 20% населения, кому за 80, то есть продолжительность жизни увеличилась лет на 30, рассказал Киселев в программе «Наука против» на канале RTVi.

По словам ученого, это произошло благодаря вакцинам, которые победили массовые инфекционные заболевания, а также изобилию пищи.

«До предела — 120-ти — осталось не так много. Ученые посчитали, что если человечество уничтожит онкологические заболевания, то продлит жизнь на семь лет, а если уничтожит все болезни — то еще на три года», — отметил генетик.

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