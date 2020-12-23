Генетик спрогнозировал, насколько увеличится продолжительность жизни

Человечество может продлить жизнь примерно на 10 лет, если победит все болезни, генная инженерия уже позволила людям жить на 30 лет дольше, сообщил молекулярный генетик Сергей Киселев.

В начале XX века продолжительность жизни составляла в среднем 50 лет. Сейчас в развитых странах насчитывают 20% населения, кому за 80, то есть продолжительность жизни увеличилась лет на 30, рассказал Киселев в программе «Наука против» на канале RTVi.

По словам ученого, это произошло благодаря вакцинам, которые победили массовые инфекционные заболевания, а также изобилию пищи.

«До предела — 120-ти — осталось не так много. Ученые посчитали, что если человечество уничтожит онкологические заболевания, то продлит жизнь на семь лет, а если уничтожит все болезни — то еще на три года», — отметил генетик.