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Губернатор Усс привился от коронавируса в 66 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс поставил прививку от коронавируса в 66 лет, хотя на данный момент не доказана безопасность российских вакцин для пожилых людей.

«Я себе вакцину поставил, прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях, но возраст — это не количество прожитых лет, а состояние духа. Поэтому я подписал соответствующее согласие и вакцину поставил», — цитирует Усса ТАСС.

Усс не уточнил, какая именно вакцина была использована. Но сказал, что вакцинировался во время двух командировок в Москву. Поэтому вероятней всего речь идет о «Спутнике V». Ограничение по возрасту от 18 до 60 лет. Президент РФ Владимир Путин в свои 68 лет не стал рисковать и прививаться, пока не прошли испытания вакцин на людях старше 60 лет.

По словам красноярского губернатора, он не испытал никаких побочных последствий. Усс также подчеркнул, что вакцина не дает 100% защиты от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому он соблюдает санитарно-эпидемиологические требования.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.