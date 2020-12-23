Губернатор Усс привился от коронавируса в 66 лет

Губернатор Красноярского края Александр Усс поставил прививку от коронавируса в 66 лет, хотя на данный момент не доказана безопасность российских вакцин для пожилых людей.

«Я себе вакцину поставил, прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях, но возраст — это не количество прожитых лет, а состояние духа. Поэтому я подписал соответствующее согласие и вакцину поставил», — цитирует Усса ТАСС.

Усс не уточнил, какая именно вакцина была использована. Но сказал, что вакцинировался во время двух командировок в Москву. Поэтому вероятней всего речь идет о «Спутнике V». Ограничение по возрасту от 18 до 60 лет. Президент РФ Владимир Путин в свои 68 лет не стал рисковать и прививаться, пока не прошли испытания вакцин на людях старше 60 лет.

По словам красноярского губернатора, он не испытал никаких побочных последствий. Усс также подчеркнул, что вакцина не дает 100% защиты от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому он соблюдает санитарно-эпидемиологические требования.