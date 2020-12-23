Мэр Томска Кляйн стал фигурантом второго уголовного дела

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, которого в ноябре заподозрили в превышении должностных полномочий.

Второе дело также возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, Кляйн незаконно выделил участок своей дочери, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. К моменту публикации новости СУ СКР по Томской области не был доступен для комментариев.

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Кляйна задержали 13 ноября. По версии следствия, он запретил томскому предпринимателю Аминову застраивать территорию недалеко от завода «Томское пиво», выйдя за рамки своих полномочий. Мэр находится в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено также в отношении жены мэра Галины Кляйн. По данным следствия, она оказала силовикам сопротивление при обыске.