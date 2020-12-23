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Глава Кузбасса прокомментировал рост цен на коммуналку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Неравномерный рост стоимости коммунальных услуг в Кемеровской области в 2021 году связан с тем, что муниципалитеты платят по-разному, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Тарифы на коммунальные услуги в Кемеровской области вырастут с 1 июля 2021 года на 4-13,5% в зависимости от территории. Наиболее существенно цены изменятся для жителей Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевского городского округа.

«Мы регулируем — в некоторых муниципалитетах поднимаем выше, в некоторых ниже (тарифы на услуги ЖКК). Отдельные муниципалитеты платят больше 80% от реальной стоимости, а некоторые только 50% от реальной стоимости. Поэтому этот дисбаланс внутри муниципалитетов должен быть выровнен», — сказал Цивилев на пресс-конференции «800 дней. Итоги года».

По его словам, сейчас «в такой напряженный момент» регион не может тратить большие средства на компенсацию потерь.

Рост платежей в Кемерове и Новокузнецке в 2020 году составил 15% из-за модернизации систем водоснабжения.

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