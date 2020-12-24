«Огонь» с Хабенским и Янковским выходит в прокат

Российский фильм о героических буднях пожарных и спасателей «Огонь» выходит в прокат в четверг, 24 декабря. Главные роли в картине-катастрофе Алексея Нужного сыграли Константин Хабенский и Иван Янковский.

На фоне бушующей стихии разворачиваются любовная, семейная и личные драмы. Главные герои — полные противоположности. Иван Янковский сыграл дерзкого и обаятельного пожарного, который попадает в бригаду к опытному инструктору (Хабенскому). У героев конфликт: молодой парень ухаживает за дочерью своего командира. Но все разногласия отходят на второй план, когда оба сталкиваются со стихией.

Кульминацией сюжета станет обычный вылет на тушение лесного пожара, где герои столкнутся со стихией в крайне тяжелых условиях. Этот пожар станет личным испытанием для каждого члена команды.

Картину уже оценили специалисты Авиалесоохраны. По мнению экспертов, которые консультировали съемочную команду, фильм «Огонь» правдиво и объективно отразил героический труд лесных пожарных, а также поднял серьезную проблему значимости сохранения лесов России.

В съемках участвовали «боевые» вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200 МЧС и Авиалесоохраны. В картину вошли реальные кадры лесных пожаров, бушевавших в Красноярском крае.