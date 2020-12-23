Адвокаты Кляйна ответили на скандальное расследование Эдуарда Петрова

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, отреагировали на расследование Эдуарда Петрова, вышедшее на телеканале «Россия-24».

Кляйна задержали 13 ноября. По версии следствия, он запретил бизнесмену застраивать территорию недалеко от завода «Томское пиво», выйдя за рамки своих полномочий. Мэр временно отстранен от должности и находится в СИЗО.

В расследовании Петров «раскрыл тайну подушки Кляйна»: он рассказал о том, как жена мэра Галина не пустила следователей в дом и выбросила в окно подушку с данными о банковских счетах с 6 миллиардами рублей, а также подробно обсудил другие детали дела.

По мнению адвокатов Кляйна, в фильме «не содержится ничего внятного о сути претензий к мэру», написали они в своем Telegram-канале. Защитники подробно проанализировали ключевые эпизоды фильма.

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Например, об эпизоде, где представитель следствия Сергей Арефьев рассказывает о том, что Кляйн дал указание не строить на указанном участке дома, защитники отозвались так: «почти каждая фраза содержит абсурд, нелепость и ложь».

По мнению защиты, под формулировки «незаконное указание» и «незаконное постановление» можно «притянуть любого руководителя, который подписал решение, впоследствии отмененное по требованию прокуратуры или других надзорных ведомств» и никаких доказательств вины Кляйна в расследовании Петрова нет.