Сексуальный рэп двух американских певиц стал лучшей песней

Совместный рэп от артисток из США, в котором они поют о сексе в откровенных нарядах, возглавил список лучших песен 2020-го года по версии BBC.

Песня «WAP» от исполнительниц Cardi B и Megan Thee Stallion занял первую строчку лучших песен 2020 года, составленным изданием BBC. Композиция получала первые места во всех зарубежных чартах, обретя мгновенную известность.

В клипе на песню «WAP» рэперши Cardi B и Megan Thee Stallion танцуют в откровенных костюмах. Клип с 6 августа собрал 312 миллионов просмотров.