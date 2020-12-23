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Сексуальный рэп двух американских певиц стал лучшей песней

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © кадр из видео

Совместный рэп от артисток из США, в котором они поют о сексе в откровенных нарядах, возглавил список лучших песен 2020-го года по версии BBC.

Песня «WAP» от исполнительниц Cardi B и Megan Thee Stallion занял первую строчку лучших песен 2020 года, составленным изданием BBC. Композиция получала первые места во всех зарубежных чартах, обретя мгновенную известность.

В клипе на песню «WAP» рэперши Cardi B и Megan Thee Stallion танцуют в откровенных костюмах. Клип с 6 августа собрал 312 миллионов просмотров.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.