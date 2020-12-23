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Ростелеком создал мобильный тариф для фанатов ХК «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ростелеком в Новосибирске и хоккейный клуб «Сибирь» создали для болельщиков спецтариф мобильной связи. Сим-карты будут оформлены в фирменном стиле клуба, а вместо значка оператора болельщики будут видеть на экране надпись HCSIBIR, сообщила пресс-служба компании.

«Хоккей в Новосибирске — это больше, чем спорт. Совместный проект объединит фанатов "Сибири" в особый закрытый клуб. Участники будут общаться между собой и с другими абонентами по одним из самых выгодных тарифов на рынке», — сообщил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

Тарифные планы специальной линейки «Близкие» отличаются количеством СМС, гигабайтами мобильного интернета и числом бесплатных включенных минут на звонки на номера любых операторов по России.

Фанаты хоккея могут выбрать один из четырех пакетов — «Партнер S», «Партнер M», «Партнер L» и «Партнер XL» — и всегда оставаться на связи. Например, тариф «Партнер М» с абонентской платой 300 рублей в месяц включает в себя 1 тысячу минут разговоров, 100 смс и 100 Гигабайт мобильного трафика.

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Сим-карты оформят в фирменном стиле клуба «Сибирь», а вместо привычного значка оператора болельщики будут видеть на экране надпись HCSIBIR. Управлять счетом, подключать и отключать дополнительные опции и следить за балансом абоненты смогут в бесплатном мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Познакомиться с тарифами и приобрести сим-карт можно во время домашних матчей хоккейной «Сибири» у представителей компании «Ростелеком», которые будут ждать болельщиков за фирменными промостойками.

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