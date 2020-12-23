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Пьяный подросток на тонированной машине собрал «комбо» нарушений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Пьяный подросток на тонированной «шестерке» пытался уйти от полиции, но съехал в кювет, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Внимание госавтоинспекторов привлек тонированный автомобиль без номеров. Водитель не останавливался. Вместо этого увеличил скорость и пытался скрыться, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

За рулем автомобиля «ВАЗ 2106» был 17-летний подросток без прав, машину он купил на собственные сбережения.  Полиция вызвала мать нарушителя. У юноши в выдыхаемом воздухе оказалось 0,20 мг/л алкоголя.

В отношении подростка составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления).  

Несовершеннолетний привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без регистрационных знаков, а также нарушение правил применения ремней безопасности и управление автомобилем с тонированными стеклами.

Родителей могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.