Пьяный подросток на тонированной машине собрал «комбо» нарушений

Пьяный подросток на тонированной «шестерке» пытался уйти от
полиции, но съехал в кювет, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.
Внимание госавтоинспекторов привлек тонированный автомобиль без номеров. Водитель не
останавливался. Вместо этого увеличил скорость и пытался
скрыться, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
За рулем автомобиля «ВАЗ 2106» был 17-летний подросток без прав,
машину он купил на собственные сбережения.
Полиция вызвала мать нарушителя. У юноши в выдыхаемом воздухе оказалось 0,20 мг/л
алкоголя.
В отношении подростка составлен протокол по части 3 статьи
12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения и не имеющим права управления).
Несовершеннолетний привлечен к административной
ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке, без регистрационных знаков, а также нарушение правил
применения ремней безопасности и управление автомобилем с тонированными
стеклами.
Родителей могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.