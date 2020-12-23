Пьяный подросток на тонированной машине собрал «комбо» нарушений

Пьяный подросток на тонированной «шестерке» пытался уйти от полиции, но съехал в кювет, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Внимание госавтоинспекторов привлек тонированный автомобиль без номеров. Водитель не останавливался. Вместо этого увеличил скорость и пытался скрыться, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

За рулем автомобиля «ВАЗ 2106» был 17-летний подросток без прав, машину он купил на собственные сбережения. Полиция вызвала мать нарушителя. У юноши в выдыхаемом воздухе оказалось 0,20 мг/л алкоголя.

В отношении подростка составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления).

Несовершеннолетний привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без регистрационных знаков, а также нарушение правил применения ремней безопасности и управление автомобилем с тонированными стеклами.

Родителей могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.