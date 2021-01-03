Прожиточный минимум для детей Забайкалья повысится в 2021 году

Прожиточный минимум для детей в Забайкалье повысится на 10% и составит 14,1 тысячи рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Величина прожиточного минимума нужна, чтобы социальные службы могли определить размер ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным многодетным родителям на третьего и последующих малышей.

В денежном выражении прожиточный минимум для маленьких забайкальцев увеличится на 1,3 тысячи рублей — с 12,8 тысячи рублей до 14,1 тысячи рублей.

Социальные выплаты в следующем году получат более 4,7 тысячи забайкальских многодетных семей. Для этого из бюджета выделят 808,6 миллиона рублей. Львиную долю (94%) профинансируют из федерального бюджета, из регионального — только 6%.