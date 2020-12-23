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Месси побил футбольный рекорд Пеле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/leomessi

Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 644 гола за сине-гранатовых и обошел по количеству забитых мячей легендарного бразильского футболиста Пеле.

Месси на выходных повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. А в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» забил 644-й мяч за «Барселону». Пеле забил 643 гола, выступая за бразильский «Сантос».

«Когда я начал играть в футбол, я никогда не думал, что побью какие-либо рекорды. И тем более тот, который я установил сегодня, ранее принадлежавший Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех тех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю», — написал Месси на своей странице в Instagram.

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sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...