Томские заключенные сошьют защитные костюмы для медиков

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Томские заключенные сошьют более 20 тысяч защитных костюмов для сотрудников скорой помощи, сообщила пресс-служба УФСИН по Томской области.
Руководство исправительной колонии №3 заключило договор со станцией скорой помощи на изготовление 20,3 тысячи защитных комбинезонов с бахилами до 15 февраля 2021 года.
К работе приступили 17 осужденных, прошедших специальное обучение. На текущий момент они сшили уже 1,7 тысячи комбинезонов.
«Выполнение условий договоров и хорошее качество помогает оставаться востребованными на региональном рынке товаров и услуг в сложных условиях пандемии», – прокомментировал замначальника УФСИН Виталий Пичугин.