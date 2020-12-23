Фильм Литвиновой «Северный ветер» попал на международный фестиваль

Новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» вошел
в конкурс Big Screen Competition Международного
Роттердамского кинофестиваля, который пройдет в Нидерландах с 1 по 7 февраля.
Международный Роттердамский кинофестиваль – одна из самых продвинутых площадок для демонстрации достижений мирового независимого кинематографа.
Фильм «Северный ветер» переносит зрителя во времена, когда царил великий
матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и
жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в
один миг все изменилось и начался хаос.
Главные роли в фильме сыграли Рената Литвинова, Антон Шагин,
Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита
Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов и другие. Композитором в проекте
стала подруга Ренаты Литвиновой, певица Земфира.
В российский прокат картина «Северный ветер» выйдет в
феврале 2021 года при поддержке Первого канала.