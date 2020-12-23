Фильм Литвиновой «Северный ветер» попал на международный фестиваль

Новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» вошел в конкурс Big Screen Competition Международного Роттердамского кинофестиваля, который пройдет в Нидерландах с 1 по 7 февраля.

Международный Роттердамский кинофестиваль – одна из самых продвинутых площадок для демонстрации достижений мирового независимого кинематографа.

Фильм «Северный ветер» переносит зрителя во времена, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос.

Главные роли в фильме сыграли Рената Литвинова, Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов и другие. Композитором в проекте стала подруга Ренаты Литвиновой, певица Земфира.

В российский прокат картина «Северный ветер» выйдет в феврале 2021 года при поддержке Первого канала.