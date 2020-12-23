Трамп помиловал фигурантов «русского дела»

Президент США Дональд Трамп полностью помиловал 15 лиц, в числе которых фигуранты расследования приписываемого России якобы вмешательства в выборы 2016 года, сообщает пресс-служба Белого дома.

Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос. В сентябре 2018 года он был осужден за дачу ложных показаний ФБР. Эти показания, в частности, касались контактов с гражданкой России и неким профессором из Лондона, якобы имевшими выходы на российское руководство.

Кроме того, в списке гражданин Нидерландов Алекс ван дер Цваан, которому было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, приводит ТАСС сообщение Белого дома.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.