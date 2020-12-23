Куплю-продажу авто с пробегом организуют на «Госуслугах»

Электронный договор купли-продажи автомобилей через портал «Госуслуги» появится в 2021 году — приказ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас для продажи автомобиля используются бумажные договоры, они заполняются на компьютере или от руки, их нотариальное заверение необязательно.

Новый функционал сделает процесс купли-продажи более безопасным. Еще до покупки пользователь портала сможет ознакомиться с параметрами и историей автомобиля (количеством владельцев, ограничениями судебных приставов) или узнать, находится ли машина в розыске или в залоге.

Участникам сделки не надо будет ничего заполнять: информация в поля договора попадет автоматически из баз данных, документ подписывается электронной подписью. Документ вступит в силу с 1 мая 2021 года.

Также электронные документы позволят направлять штрафы за нарушения ПДД, оформленные при помощи камер, сразу новому владельцу автомобиля. При этом покупатель получит уведомление о штрафе вне зависимости от того, успел ли он перерегистрировать на себя машину или нет.