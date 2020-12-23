Фильм школьницы из Томска по рассказу Стивена Кинга выйдет в январе

Зрители смогут увидеть фильм «Женщина в комнате» по одноименному рассказу Стивена Кинга уже 15 января. Режиссер картины Диана Костырина рассказала Sibnet.ru о будущей премьере.

Томская школьница Диана Костырина в феврале этого года получила согласие от писателя Стивена Кинга на экранизацию рассказа «Женщина в комнате». Это история о человеке, которому приходится подвергнуть эвтаназии свою неизлечимо больную мать. И о том, что он чувствует, принимая это тяжелое для него решение.

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Первая экранизация рассказа принадлежит режиссеру Фрэнку Дарабонту, который выпустил фильм «Женщина в комнате» в 1983 году. Теперь зрители смогут увидеть новую экранизацию 15 января.

Показ пройдет для СМИ и съемочной группы, также на фильм могут попасть обычные зрители. В первый день показ пройдет для 48 человек, но в дальнейшем, по словам Костыриной, будут организованы дополнительные показы.

«Настолько получилось атмосферно, настолько актеры просто гениально сыграли, что ты смотришь, и у тебя мурашки по всему телу. Настолько это в правильном настроении, настолько виднеются все эти линии взаимодействия, мотивы героев, которые хотел передать и автор, и я. Поэтому я так довольна этой работой, рада, что почти год я работала и не зря», — сказала Диана Костырина.

В дальнейшем создатели «Женщины в комнате» планируют участвовать в различных кинофестивалях и конкурсах. Режиссер Диана Костырина отметила, что для нее это важный этап в жизни, поскольку фильм для нее очень важен.