Жителям Забайкалья запретили петь в барах и гостиницах на Новый год

Правительство Забайкалья ввело новые ограничения, которые будут действовать в период новогодних каникул. На праздниках нельзя будет петь, и устраивать шоу.

«Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в нашем крае остается высоким. Есть снижение прироста, но небольшое. Поэтому принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке», — цитирует пресс-служба краевого правительства зампреда Александра Бардалеева.

По его словам, запрет на массовые празднования касается и торговых объектов, турбаз, фитнес-центров, гостиниц региона. Кафе и рестораны также не будут проводить праздников, а работать им можно до 23.00.

«Как я уже говорил, лучшая мера поддержки для бизнеса — возможность работать. Главное — соблюдать все меры безопасности», — добавил чиновник.

В Забайкалье сохраняется масочный режим. Также в торговых центрах, ресторанах и кафе гости должны соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра между посетителями).