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Чиновник предстанет перед судом за гибель мальчика на стройке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Чиновник администрации района в Новосибирске предстанет перед судом за халатность, из-за которой погиб от удара тока мальчик на стройке, сообщает прокуратура региона.

По версии следователей, 52-летний начальник административно-хозяйственной инспекции администрации Кировского района Новосибирска не принял мер по засыпке шестиметровых ям и земляных холмов под линиями электропередач на стройке в 700 метрах от дома по улица Бронная, 44.

В июле 2019 года десятилетний ребенок взобрался на холм, случайно соприкоснулся подбородком к проводу и умер на месте в результате поражения током.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...