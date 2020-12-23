Чиновник предстанет перед судом за гибель мальчика на стройке

Чиновник администрации района в Новосибирске предстанет перед судом за халатность, из-за которой погиб от удара тока мальчик на стройке, сообщает прокуратура региона.

По версии следователей, 52-летний начальник административно-хозяйственной инспекции администрации Кировского района Новосибирска не принял мер по засыпке шестиметровых ям и земляных холмов под линиями электропередач на стройке в 700 метрах от дома по улица Бронная, 44.

В июле 2019 года десятилетний ребенок взобрался на холм, случайно соприкоснулся подбородком к проводу и умер на месте в результате поражения током.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Новосибирска.