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Военное десантирование с парашютом показали в формате 360 градусов

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России показало десантирование курсантов-морпехов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Рокоссовского с парашютом в формате 360 градусов.

«Съемка сделана в ходе проведения практического занятия с курсантами училища. Благодаря использованию высокотехнологичного формата сферической съемки, удалось записать полнообзорное видео с камеры, прикрепленной к защитному шлему курсанта», — говорится в сообщении военного ведомства.

Благодаря такому формату у зрителя возникает ощущение полного погружения в происходящее на экране. «Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности)», — отметили в министерстве.

«Во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и, буквально «крутя головой», увидеть, как курсант десантируется и ведет ответный огонь из автомата с подвесной системы парашюта», — уточнили в военном ведомстве.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Рокоссовского расположено в Благовещенске. ДВОКУ — единственное училище в стране, ведущее подготовку офицеров для горных и арктических подразделений Сухопутных войск, а морской пехоты.

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