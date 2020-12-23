Военное десантирование с парашютом показали в формате 360 градусов

Минобороны России показало десантирование курсантов-морпехов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Рокоссовского с парашютом в формате 360 градусов.

«Съемка сделана в ходе проведения практического занятия с курсантами училища. Благодаря использованию высокотехнологичного формата сферической съемки, удалось записать полнообзорное видео с камеры, прикрепленной к защитному шлему курсанта», — говорится в сообщении военного ведомства.

Благодаря такому формату у зрителя возникает ощущение полного погружения в происходящее на экране. «Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме VR (виртуальной реальности)», — отметили в министерстве.

«Во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и, буквально «крутя головой», увидеть, как курсант десантируется и ведет ответный огонь из автомата с подвесной системы парашюта», — уточнили в военном ведомстве.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Рокоссовского расположено в Благовещенске. ДВОКУ — единственное училище в стране, ведущее подготовку офицеров для горных и арктических подразделений Сухопутных войск, а морской пехоты.