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Золотодобытчики нашли мумию древнего волка

Источник:
РИА Новости
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Древняя мумия волченка
Фото: © Government of Yukon

Рабочие канадского золоторудного месторождения на Юконе во время размыва мерзлого грунта обнаружили прекрасно сохранившуюся мумию молодой волчицы — она пролежала в земле около 57 тысяч лет

«Это самая совершенная мумия волка, которую когда-либо находили. За исключением глаз, она цела на 100 процентов», — приводит РИА Новости слова доцента анатомии Университета Де-Мойна в штате Айова (США) Джули Мичен.

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Современные методы анализа позволили ученым установить, что основу рациона волчицы составляла рыба, прежде всего лосось, что несколько необычно для волков. Авторы думают, что причина в том, что логово находилось на берегу реки.

Анализ генома Жур подтвердил, что она произошла от древних волков из Сибири, которые являются предками всех современных волков Северной Америки.

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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...