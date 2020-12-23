Золотодобытчики нашли мумию древнего волка

Рабочие канадского золоторудного месторождения на Юконе во время размыва мерзлого грунта обнаружили прекрасно сохранившуюся мумию молодой волчицы — она пролежала в земле около 57 тысяч лет

«Это самая совершенная мумия волка, которую когда-либо находили. За исключением глаз, она цела на 100 процентов», — приводит РИА Новости слова доцента анатомии Университета Де-Мойна в штате Айова (США) Джули Мичен.

Современные методы анализа позволили ученым установить, что основу рациона волчицы составляла рыба, прежде всего лосось, что несколько необычно для волков. Авторы думают, что причина в том, что логово находилось на берегу реки.

Анализ генома Жур подтвердил, что она произошла от древних волков из Сибири, которые являются предками всех современных волков Северной Америки.